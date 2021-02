Si è concluso il calciomercato in Serie A e la Juventus non ha offerto squilli: Andrea Pirlo sarebbe rimasto deluso dal comportamento del club

La Juventus ha chiuso il calciomercato di gennaio senza praticamente nessun colpo. Si è parlato a lungo del possibile arrivo di un attaccante, un vice Morata in grado di far rifiatare lo spagnolo e Ronaldo, magari dando anche un’alternativa a Dybala che è spesso ai box per infortunio o in ogni caso non è una prima scelta di Pirlo. Il nome è stato quello di Scamacca, che però i bianconeri volevano solo in prestito e alla fine è rimasto a Genova dopo un ultimo giorno di mercato passato al centro delle voci.

Calciomercato Juventus, Pirlo deluso per il mancato arrivo del vice-Morata. E Diego Costa…

Come riporta ‘Il Corriere della Sera’, però, Andrea Pirlo sarebbe rimasto deluso dal mercato della società che non gli ha portato alcun rinforzo. Per questo il tecnico bianconero dovrà necessariamente cercare di recuperare al massimo Federico Bernardeschi, ma resta l’assenza di un vice-Morata. L’unica opzione per accontentare il suo allenatore, per la Juventus sarebbe da ricercare negli svincolati. Il nome di grido è chiaramente quello di Diego Costa, libero dopo la fine dell’avventura con l’Atletico Madrid. Sarebbe un giocatore molto gradito a Pirlo, ma Andrea Agnelli non ha intenzione di fare acquisti e quindi anche di portare il bomber brasiliano naturalizzato spagnolo.