La Juventus ha respinto sia Barcellona che Liverpool. I due club avrebbero voluto strappare ai bianconeri Demiral nel corso dell’ultima sessione di calciomercato

Demiral torna titolare con la Juventus stasera nel match di Coppa Italia, contro l’Inter. Il turco, ultimamente, ha faticato a trovare spazio e così finalmente avrà modo di mettersi in mostra per cercare di guadagnare posizioni nel gradimento di Andrea Pirlo. Gli infortuni lo hanno condizionato non poco e il recupero di Giorgio Chiellini, lo ha relegato di fatto a quarta scelta, dietro a Bonucci e de Ligt.

Calciomercato Juventus, Demiral non si tocca

L’ex Sassuolo continua comunque ad essere molto apprezzato, soprattutto all’estero. In Spagna confermano l’interessamento da parte del Liverpool, che avrebbe presentato un’offerta ai bianconeri per portarlo subito a gennaio in Inghilterra. Muro da parte della Juventus, che – come riporta ‘DonBalon’ – avrebbe detto di no anche al Barcellona. Per la Juventus, Demiral, dunque, resta una pedina fondamentale. Bonucci e Chiellini non sono più giovanissimi e il futuro non può che essere suo, oltre che ovviamente di de Ligt.