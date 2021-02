Calciomercato, UFFICIALE Kabak al Liverpool | Niente Milan

Ozan Kabak, fra gli obiettivi del Milan per la difesa, è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool: prestito dallo Schalke 04

Il mercato si è chiuso in Italia, con il Milan che si è conquistato lo scettro di regina. Uno degli obiettivi dei rossoneri, però, ha scelto una strada differente e ha trovato casa in Premier League. Il Liverpool, infatti, ha ufficializzato l’arrivo di Ozan Kabak in prestito fino al termine della stagione dallo Schalke 04. Sul 2000 di Ankara, come raccontato più volte da Calciomercato.it, era forte l’interesse della compagine di Pioli. Il centrale turco giocherà agli ordini di Klopp per il resto della stagione.