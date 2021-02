In scadenza a giugno 2022 con la Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe rinnovare per un’altra stagione, ma le voci sul futuro non si fermano

Decisivo nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, Cristiano Ronaldo non ha assolutamente voglia di smettere di collezionare gol e record e sta seriamente pensando di continuare a farlo con la maglia della Juventus. I colloqui per un rinnovo fino al 2023 sono concreti, ma questa notizia non ha messo un freno alle tante indiscrezioni provenienti dalla Spagna sul futuro del campione portoghese, a medio e a lungo termine.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Piqué punge il Real e Cristiano Ronaldo | “Ha un solo merito”

Juventus, il Real Madrid rivuole Cristiano Ronaldo

Se per quanto riguarda il futuro immediato circolano ancora indiscrezioni su Manchester United, MLS e Psg, per quanto riguarda un avvenire più lontano, all’orizzonte continua a stagliarsi lo stemma del Real Madrid. ‘Don Diario’ ribadisce infatti quando detto da ‘defensacentral.com’ giorni fa: il club meregnue sta già pensando ad un ritorno da dirigente o ambasciatore di CR7 al termine della carriera. Fonti vicine a Florentino Perez e alla dirigenza avrebbero già ricevuto segnali in merito alla volontà del numero 7 bianconero di legarsi nuovamente ai Blancos.