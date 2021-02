C’è il Tottenham sulle tracce di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese può lasciare la Juventus in estate. Un affare che potrebbe portare nelle casse bianconere 18 milioni di euro

Troppi alti e bassi nell’avventura bianconera di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, che un anno e mezzo fa sbarcò a Torino, a parametro zero, dopo l’addio all’Arsenal, fin qui non ha convinto pienamente la Juventus. Gli infortuni hanno condizionato la carriera di Ramsey e sotto la guida di Sarri, prima, e Pirlo, non è stato diverso. Il giocatore classe 1990 in caso di buona offerta può lasciare il bianconero e la Premier League, ad oggi, sembra la meta più probabile.

In Spagna, TodoFichajes conferma l’interesse da parte del Tottenham. Gli Spurs di Mourinho sarebbero pronti ad investire sul gallese e l’affare potrebbe andare in porto per una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Non è la prima volta che l’ex Arsenal viene accostato al club londinese. Nei giorni scorsi, infatti, si era parlato di un possibile scambio con Lamela, in uscita dal Tottenham. Ricordiamo che Ramsey ha un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2023.