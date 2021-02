Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo chiama l'ex compagno

Ormai da settimane si parla del possibile rinnovo di Cristiano Ronaldo, ma in Spagna vedono il portoghese anche nelle vesti di direttore sportivo

Tornato al gol in campionato nella partita di sabato contro la Roma, Cristiano Ronaldo si è rivelato ancora una volta decisivo per le sorti bianconere e non solo in campo. In odore di rinnovo contrattuale con la Juventus fino al 2023, l’asso portoghese rappresenta anche un bel biglietto da visita per attrarre eventuali rinforzi, almeno a giudicare dalle indiscrezioni che sempre con maggiore frequenza arrivano dalla Spagna, dove CR7 ha mantenuto diversi legami, soprattutto con il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Ronaldo chiama Varane

Sono tanti gli ex compagni di squadra accostati alla Juve negli ultimi anni, con i nomi di Isco, Marcelo e Sergio Ramos che periodicamente tornato d’attualità. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello di Raphael Varane, dato in uscita da diversi media iberici. Secondo ‘Don Balon’, Ronaldo avrebbe già chiamato il Campione del Mondo per confermargli l’interesse bianconero nei suoi confronti e per informarlo sulla bontà del progetto juventino. Una soluzione che stuzzica molto il Campione del Mondo.