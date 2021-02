Dalla Spagna sottolineano la richiesta shock di Cristiano Ronaldo alla Juventus per un eventuale rinnovo fino al 2024

Assoluto protagonista anche nella gara contro la Roma, la Juventus pianifica il rinnovo di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha il contratto in scadenza nel 2022 e la proprietà starebbe valutando un prolungamento. La dirigenza bianconera deve però fare i conti con la richiesta del giocatore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, rinnovo Ronaldo: la richiesta

Come riferisce ‘Don Balon’, la richiesta fatta dal portoghese sarebbe quella di rinnovare il proprio contratto fino al 2024 alle stesse cifre attualmente percepite. Ronaldo vuole mantenere il suo stipendio da 31 milioni di euro a stagione per due ulteriori anni. Sarebbe questa la richiesta di Jorge Mendes. Una cifra che cozzerebbe con i piani bianconeri di abbassare il monte ingaggi della società, in un periodo estremamente complesso per via della pandemia.

Non solo, oltre alla richiesta di mantenere lo stesso stipendio, Ronaldo avrebbe chiesto anche 10 milioni di euro come bonus alla firma. Nonostante le elevate richieste, la Juventus è pronta a tenere conto di quanto chiede il portoghese, ritenuto indispensabile. Anche lo stesso giocatore sarebbe felice di restare in Italia, a patto però di uno stipendio dall’elevatissimo valore.