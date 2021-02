Calciomercato Juventus, decisione presa | Addio gratis

Decisione presa sul futuro di Isco, che può andar via gratis; il calciomercato Juventus è alla finestra

Poche presenze e poca voglia di continuare. Lo spagnolo Isco, in scadenza di contratto a giugno 2022, considerato l’esiguo minutaggio concessogli finora da Zidane, avrebbe deciso di lasciare il Real Madrid la prossima estate. Nella stagione in corso, del resto, ha totalizzato solo 483 minuti tra campionato e coppe, troppo poco per un talento del suo calibro. Classe 1992, il giocatore è seguito dalla Juventus ormai da anni, ma potrebbe decidere di restare in Spagna.

Calciomercato Juventus, Isco verso il Siviglia

Secondo ‘diariogol.com’, Isco avrebbe chiesto di partire già questa estate: a un anno prima della scadenza e praticamente gratis. L’opzione che più sembra interessargli è il Siviglia, che ha già chiarito che lo prenderà solo se le condizioni saranno favorevoli. Isco, da parte sua, dovrebbe accettare un contratto inferiore rispetto ai 6 milioni di euro netti che percepisce oggi al Real Madrid. Paratici dovrebbe dunque guardare altrove per progettare i futuri rinforzi della Juventus.