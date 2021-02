Juventus, infortunio Bonucci: Pirlo fa scattare l’allarme

Infortunio di Bonucci nella gara contro la Roma: le parole di Pirlo in conferenza fanno scattare l’allarme per l’Inter

Allarme Bonucci per la gara contro l’Inter. Dopo la vittoria sulla Roma in campionato, la Juventus si proietta sulla sfida di coppa Italia contro i nerazzurri. I bianconeri partono dal 2-1 dell’andata ma potrebbero dover fare a meno di Leonardo Bonucci. Il difensore ha subito un infortunio nel corso del match di questa sera e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Se lo stesso calciatore nelle dichiarazioni post gara ha tranquillizzato, parlando di uscita precauzionale, Andrea Pirlo in conferenza stampa fa partire un piccolo campanello di allarme. L’allenatore della Juventus, infatti, parlando delle condizioni di Bonucci in vista dell’Inter ha spiegato: “Ha subito un piccolo problema muscolare, lo valuteremo domani e nei prossimi giorni e vedremo come sta”.