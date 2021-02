Calciomercato Juventus, il piano per il rinnovo di Ronaldo | Lo scenario

La Juventus ha intenzione di mantenere le ottime prestazioni messe in evidenza nelle ultime partite sul campo, ma occhio al futuro di Cristiano Ronaldo. Ecco le ultime novità sul suo rinnovo

La Juventus di Andrea Pirlo sembra stia finalmente decollando come gioco, prestazioni e risultati. Le ultime uscite sono state convincenti e la pesante vittoria in Coppa Italia contro l’Inter potrebbe spalancare le porte della finale, se non dovessero esserci crolli al ritorno. Una Juventus in corsa su tutti i fronti, ma che deve pianificare anche il futuro del suo bomber. Il contratto di Cristiano Ronaldo scadrà, infatti, nel 2022: le ultime novità sui piani della società per il fenomeno bianconero.

Calciomercato Juventus, rinnovo Cristiano Ronaldo: il piano della Juventus

Oltre alle questioni di campo, la Juventus si siederà a parlare del rinnovo di contratto del suo bomber. Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, al momento non sono ancora stati aperti i discorsi tra il club e l’entourage del calciatore. La volontà del club è sicuramente di non perdere il calciatore a parametro zero, Nedved e Paratici cercheranno quindi di trovare una soluzione.

Di certo, risulta al momento difficile immaginare gli stessi parametri attuali. Si parla di un ingaggio che costa 31 milioni a stagione e la pandemia da Covid-19 ha causato ingenti perdite anche per le casse bianconere. Ronaldo, intanto, non ha espresso nessuna volontà di trasferirsi in un’altra big, dopo il pressing non concretizzatosi del PSG un anno fa.