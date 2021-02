Calciomercato Inter, cessione a Bc Partners: ecco la data

Calciomercato Inter, prosegue la trattativa tra il gruppo Suning e il fondo Bc Partners per la cessione: la data per la chiusura

Giorni importanti dentro e fuori dal campo per l’Inter, che stasera si gioca l’accesso alla finale di Coppa Italia contro la Juventus, prima di affrontare in campionato Lazio e Milan in sfide decisive per il primato in classifica. E fuori dal campo, continua a trattare con il fondo Bc Partners per la cessione del club.

Secondo ‘Tuttosport’, la risposta definitiva della famiglia Zhang dovrebbe arrivare entro la fine della prossima settimana. Parti al lavoro per limare le divergenze rispetto all’offerta formale presentata giovedì scorso di 800 milioni di euro. Gli inglesi, al momento, sono gli unici ad aver effettuato la due diligence e dunque gli acquirenti più credibili. Il gruppo Suning dovrebbe, alla fine, acconsentire, viste le difficoltà dell’ultimo periodo derivate dalla contrazione degli investimenti dalla Cina.