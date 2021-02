Calciomercato Inter, Marotta sogna ancora Dybala: il piano

Calciomercato Inter, stasera la sfida con la Juventus: Marotta sfida di nuovo il suo ‘pupillo’ Dybala ma non smette di pensarci

Stasera, all’Allianz Stadium, la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Si riparte dal 2-1 per i bianconeri di una settimana fa, vantaggio importante ma non decisivo, 90 minuti in cui potrà succedere di tutto. Pirlo effettuerà dei cambi in formazione e spera di riavere Dybala almeno per la panchina, dopo l’infortunio che ha tenuto l’argentino fuori per un mese. E’ proprio la ‘Joya’ a poter essere, nuovamente, protagonista dell’incrocio con i nerazzurri, sia sul campo che fuori.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il punto sul rinnovo di Dybala | Pirlo si prepara

Juventus-Inter, Marotta osserva Dybala e ci riprova: il piano a sorpresa

I fatti sono abbastanza noti: dopo lo scambio sfumato tra Juventus e Manchester United per Dybala e Lukaku nell’estate 2019, Marotta provò a prendere la ‘Joya’, in quel momento sulla lista dei cedibili in bianconero, imbastendo uno scambio con Icardi. Operazione che però alla fine non si concluse, a decidere fu Paratici, lasciando l’argentino in bianconero. L’idea però non è mai tramontata nella mente dell’ad nerazzurro, che adesso osserva da lontano con interesse le lungaggini per il rinnovo della ‘Joya’ con la Juve. Un rinnovo tutt’altro che scontato e che potrebbe mettere nuovamente in lista di sbarco l’argentino. A quel punto, Marotta potrebbe andare all’assalto per convincere quest’ultimo a raggiungerlo a Milano nel 2022, a parametro zero.