Il mercato di gennaio è ormai alle porte e in Serie A potrebbero esserci diversi movimenti soprattutto in attacco nelle big: da Gervinho a Milik, Llorente e Jovic. Tutti i nomi

Mentre la Serie A è ferma fino al 3 gennaio, le big del massimo campionato italiano sono già da tempo al lavoro in vista della riapertura del calciomercato ormai prossima. All’orizzonte, nonostante l’inevitabile crisi economica, si prospetta comunque un mese di gennaio piuttosto scoppiettante soprattutto per quanto concerne un probabile valzer di attaccanti. Non mancano infatti nomi e squadre interessate a rifarsi il look proprio in attacco in vista della seconda e decisiva metà di stagione. Dalle piste estere Edouard, Jovic e Giroud fino alle soluzioni made in Italy, Milik, Llorente, Gervinho e Pavoletti: tutti i bomber pronti a partire. Per seguire interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale Youtube!

Calciomercato Juventus, casting in attacco: da Llorente e Milik fino a Giroud

Tra le big maggiormente interessate ad un restyling offensivo c’è sicuramente la Juventus di Andrea Pirlo, ancora a caccia dei giusti equilibri. Per puntellare la rosa Paratici pensa ad un vice-Morata per avere così un’alternativa allo spagnolo che ben si sposta con le qualità di Cristiano Ronaldo. Dal Napoli restano nel mirino Arkadiusz Milik e Fernando Llorente, con un possibile ritorno del centravanti basco che trova sempre più consensi negli ambienti bianconeri. Lo spagnolo sarebbe nel caso una soluzione low cost, soprattutto dovessero sfumare altre piste come il polacco in rotta con gli azzurri che resta il profilo che maggiormente intriga. Tra queste resta in piedi anche l’opzione Olivier Giroud per il quale non sarà semplice in virtù anche della concorrenza dell’Inter e della volontà di Lampard, almeno a parole, di trattenerlo.

Dalla Serie A una mossa a sorpresa della dirigenza juventina potrebbe portare a Pavoletti del Cagliari, mentre dall’estero il sogno, soprattutto in ottica giugno, è Memphis Depay in scadenza di contratto 2021 e oggetto del desiderio anche di Koeman al Barcellona. Da valutare anche la situazione di Diego Costa che ha da poco salutato l’Atletico Madrid.

Calciomercato Inter e Milan, da Gervinho a Edouard: un attaccante per lo scudetto

In vetta alla classifica di Serie A c’è il Milan che nonostante le tante gare saltate da Zlatan Ibrahimovic è riuscito comunque a mantenere un rendimento importante anche in zona gol. Ciononostante Maldini e soci andrebbero a caccia di una nuova punta per allargare le rotazioni di Pioli in vista di una seconda parte di stagione altamente dispendiosa. All’insegna del progetto giovani sono tre le piste più intriganti per i rossoneri che danno uno sguardo in Italia e l’altro all’estero. Dalla Serie A piace la crescita esponenziale di Gianluca Scamacca che sta offrendo ottime prestazioni con la maglia del Genoa. Il centravanti di proprietà del Sassuolo è valutato sui 20/25 milioni di euro, e si potrebbe trovare un punto di incontro con altre formule.

Le alternative al di fuori dei confini nazionali portano dritte a Luka Jovic del Real Madrid, attaccante serbo in uscita dalla società spagnola ed a caccia di una nuova avventura dopo il flop in bianco. Il secondo giovane profilo estero è invece quello di Edouard del Celtic che ha rifiutato offerte da 20 e 22 milioni di euro nell’estate scorsa e stando a Calciomercato.it, non ha intenzione di andare lontano da una valutazione di 35 milioni di euro.

Tra le big in cerca di attaccanti chiude il quadro l’Inter. Oltre al solito Giroud va monitorata la new entry Origi, belga in uscita dal Liverpool e dunque compagno di Lukaku in nazionale. La soluzione low cost e più semplice da percorrere è offerta però ancora una volta dal mercato italiano con l’ivoriano Gervinho, che piace a Conte, e che potrebbe finire al centro di uno scambio proprio con il club di Suning. Sul piatto potrebbe finirci il giovane Pinamonti con la formula del prestito fino al termine della stagione.