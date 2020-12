Calciomercato Milan, Scamacca vice Ibrahimovic: valutazione 25 milioni

L’attaccante del Sassuolo, in prestito al Genoa, Gianluca Scamacca, è finito nel mirino del Milan in vista del mercato di gennaio

Gianluca Scamacca è uno degli attaccanti più interessanti di tutta la Serie A. Dopo l’esperienza in Serie B all’Ascoli della scorsa stagione, con 13 gol realizzati, il giovane attaccante è passato al Genoa, in prestito dal Sassuolo. L’impatto è stato dei migliori con ben 6 reti in 13 presenze sotto la guida di Rolando Maran. Adesso in rossoblu è arrivato un nuovo allenatore, Davide Ballardini, che contro lo Spezia lo ha mandato in campo negli ultimi 16 minuti di partita. Le qualità del prodotto del vivaio della Roma sono indiscutibili, così come la sua importanza per l’Under 21 di Paolo Nicolato. E, da tempo, ha messo gli occhi su di lui il Milan, attento ai calciatori giovani e di prospettiva. E il suo nome è tornato in auge nei giorni scorsi, in concomitanza col nuovo infortunio di Zlatan Ibrahimovic: i rossoneri hanno bisogno di rinforzare l’attacco nell’imminente sessione di mercato di gennaio.

Calciomercato Milan, interesse per Scamacca: la situazione

Si fa insistentemente il nome di Luka Jovic, grazie anche agli ottimi rapporti tra il Milan e il Real Madrid che hanno portato in rossonero Theo Hernandez e Brahim Diaz, ma quello di Scamacca è un profilo decisamente interessante per i rossoneri. Allo stato attuale, però, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non sono stati mossi passi concreti col Sassuolo, club con cui il 21enne bomber è sotto contratto fino al 30 giugno 2023. La valutazione del calciatore si aggira sui 20/25 milioni di euro, ma se i rossoneri dovessero affondare il colpo, una soluzione potrebbe trovarsi a metà strada e con formule anche diverse dal trasferimento a titolo definitivo, vista anche la situazione economica causata dalla pandemia Covid-19. Di certo, il Sassuolo non ha intenzione di mollare la presa tanto facilmente, e le parole dell’amministratore delegato, Giovanni Carnevali, lo dimostrano. Ma Scamacca continua ad essere nei radar del Milan, per il presente e il futuro.