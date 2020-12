Calciomercato, esclusivo: agente Scamacca su futuro, Genoa, Sassuolo

In esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, è intervenuto l’agente di Gianluca Scamacca, Paolo Paloni

Giovane, di talento e dal futuro assicurato: Gianluca Scamacca è approdato al Genoa nel corso dell’ultima sessione di mercato. Dopo aver stregato tutti nel suo periodo ad Ascoli, l’attaccante classe 1999 è tornato alla casa base Sassuolo, per poi essere rigirato nuovamente in prestito, stavolta alla formazione ligure: “Cercavamo un club che credesse in Gianluca in maniera totale – spiega in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it Paolo Paloni, agente di Scamacca – Tra le varie proposte, il Genoa ci ha convinto. Gianluca è partito forte, anche se il campionato resta tutto da giocare. Sono sicuro che possa fare bene in questa stagione di Serie A. Sui giovani bisogna avere la pazienza e la forza di crederci”.

Eppure, nel corso dell’ultima estate, sono stati diversi i club che hanno chiesto informazioni sul calciatore (tra cui alcuni di primissima fascia in Italia): “Gianluca ha caratteristiche uniche per il suo ruolo – continua Paloni – Sono arrivate tante manifestazioni di interesse per lui, negli ultimi mesi, ma il Sassuolo sa bene di avere un calciatore importante nella propria scuderia. Poi, ripeto, bisogna crederci ed avere la forza di scommetterci un attimo prima. E il Genoa è stato il club che ci ha creduto e noi abbiamo scelto il Genoa per questo motivo: Gianluca sta ripagando questa fiducia con il duro lavoro”.

