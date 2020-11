Torna l’appuntamento con i maggiori talenti italiani e non solo in rampa di lancio: da Scamacca ad Almada, i consigli per gli acquisti

Gianluca Scamacca, che sta esplodendo con il Genoa e con la Nazionale Under 21, e l’argentino Almada del Velez sono solo alcuni dei giovani talenti in rampa di lancio in Italia e non solo raccontati da ‘Football Under’: continua a leggere su Seriebnews.com.