Il Milan sembra volersi muovere in maniera decisa in ottica calciomercato per completare la rosa. Ecco gli ultimi piani dei rossoneri e di Maldini, tra attacco e difesa

Il Milan è riuscito a mantenere la vetta della classifica prima della pausa natalizia grazie a un’ottima prova contro la Lazio, al netto delle molte assenze. I rossoneri hanno vinto in extremis con il punteggio di 3-2 e i gol continuano ad arrivare, anche se il KO di Zlatan Ibrahimovic è pesante sotto il profilo tecnico e del gioco per la squadra di Stefano Pioli. Paolo Maldini valuta le prestazioni della squadra anche in ottica mercato. Scopriamo quali potrebbero essere le prospettive.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic assente: l’attacco risponde

L’assenza dello svedese sembra non aver pesato in maniera sostanziale per l’attacco di Pioli. Quando chiamati in causa Rafael Leao e Ante Rebic hanno risposto in maniera positiva trovando anche gol pesanti nelle ultime uscite contro Sassuolo e Lazio. Con 32 reti segnate in 14 partite, il Milan si attesta inoltre tra i migliori attacchi della Serie A.

Risposte importanti che potrebbero portare Maldini a investire in difesa piuttosto che nel reparto offensivo. Come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, attenzione al nome di Diomande del Lione, oltre ai soliti noti Kabak e Simakan.