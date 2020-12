Ennesimo talento della Ligue 1 nel mirino del Milan. Parliamo di Diomande, difensore ivoriano in forza al Lione

La priorità del Milan nel mercato di gennaio sarà un difensore centrale. In cima alla lista c’è Simakan dello Strasburgo, con il turco Kabak dello Schalke 04 ora indietro anche perché su di lui sono piombati top club stranieri, su tutti il Liverpool. Sappiamo però che i rossoneri sono sulle tracce di altri giovani, anzi giovanissimi difensori della Ligue 1. L’altro giorno vi abbiamo fatto il nome dell’olandese Botman in forza alla capolista Lille, risulta poi a Calciomercato.it un interesse anche per Sinaly Diomande. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Il 19enne ivoriano è alla sua prima vera stagione nel massimo campionato transalpino, nello specifico con il Lione che è in testa a pari punti col Lille e al quale l’estate scorsa Maldini e Massara strapparono Kalulu e nel gennaio di un anno fa ceduto Paqueta. Le informazioni raccolte sono una conferma di quanto già scritto lo scorso 29 novembre. Parlando del possibile colpo in difesa del Milan in terra francese, segnalammo tra gli altri proprio il nome di Diomande, un profilo di grande prospettiva da poco pure entrato nel giro della Nazionale maggiore.