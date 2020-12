Calciomercato Milan, all-in su Simakan | Nuova offerta sul tavolo

Milan a caccia di un difensore centrale: nel mirino c’è Simakan. Dalla Francia sicuri: a breve una nuova offerta rossonera

Lo ha detto Stefano Pioli e lo ha sottolineato la dirigenza: se ci sarà l’occasione per migliorare la squadra a gennaio, la si coglierà. E il Milan potrebbe decidere di intervenire in ogni reparto, ma la priorità sembra essere rappresentata da quel difensore centrale già cercato nelle ultime ore dell’ultimo mercato. E il nome giusto potrebbe essere Mohamed Simakan.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Classe 2000, centrale in grado di giocare anche come terzino destro, Simakan è un nome seguito da tempo dalla società rossonera, come aveva sottolineato anche Paolo Maldini. Il ragazzo ha già fatto capire quanto sarebbe felice di approdare a Milano e non è escluso che nel corso di questa sessione di mercato possa impuntarsi e chiedere la cessione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rescissione anticipata: addio a gennaio

Calciomercato Milan, dalla Francia: pronta l’offerta per Simakan

Nel frattempo però il Milan è pronto a tornare alla carica per il ragazzo di origini guineane. Il club rossonero, sottolinea ‘L’Equipe’, sarebbe pronto a presentare una nuova offerta alla società alsaziana: 15 milioni di euro. In Esclusiva a Calciomercato.it, l’intermediario della trattativa aveva infatti sottolineato come il Milan sarebbe tornato alla carica per il 20enne nato a Marsiglia.

Una cifra simile (leggermente più bassa) rispetto a quanto il Milan aveva offerto qualche mese fa. Resterà da capire cosa risponderà lo Strasburgo, ma un ruolo chiave, come detto, potrebbe assumerlo anche il giocatore. Simakan, sotto contratto sino al 2023, non ha assolutamente nascosto il desiderio di approdare in rossonero.