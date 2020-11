Maldini parla della possibilità dell’acquisto di un difensore, confermando l’interesse per Simakan. Ecco le sue parole

Nel corso dell’intervista a ‘Telefoot’, Paolo Maldini, ha parlato anche di Mohamed Simakan. Come vi abbiamo raccontato le settimane scorse, il difensore dello Strasburgo è stato trattato dal Milan. Il calciatore – negli ultimi giorno di calciomercato – è diventato l’obiettivo numero uno da parte della dirigenza rossonera. La trattativa con lo Strasburgo, però, non è andata a buon fine.

Maldini, Direttore tecnico del Milan, ha confermato l’interesse per Simakan: “Abbiamo parlato con i suoi genti e anche con il ragazzo stesso, nei mesi precedenti, ma anche con altri giocatori che giocano nel campionato francese. La Ligue 1 non è un campionato molto tattico e di conseguenza i calciatori sviluppano l’abilità nell’uno contro uno, sia in attacco che in difesa, una dota fondamentale nel calcio moderno. La nostra idea è prendere questi tipi di talenti, anche un po’ grezzi dal punto di vista tattico ma con grandi capacità fisiche e di uno contro uno, che sia Simakan o qualcun’altro”.

Milan, nuovo assalto a Simakan

Il Milan potrebbe dunque riprovarci con Simakan già a gennaio, come ha ammesso l’intermediario ai nostri microfoni. Il classe 2000 però non è l’unico centrale nel mirino. Tra i calciatori sul taccuino del Diavolo ci sono anche Kabak dello Schalke 04 e Lovato del Verona. Il giovane centrale dei gialloblu, però, sembra essere più un’idea per l’estate. Attenzione anche a Milenkovic, che tanto piace alla dirigenza ma soprattutto a Stefano Pioli.

