Calciomercato, Calhanoglu via | Maldini rivoluziona il Milan: doppio colpo

Il Milan è pronto ad agire con forza nel prossimo calciomercato, alla ricerca dei possibili sostituti di Hakan Calhanoglu. Di seguito i dettagli

Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare il Milan nei prossimi mesi. Il trequartista è accostato ormai da settimane a Juventus e Manchester United: è ancora lontano l’accordo con i rossoneri per il rinnovo di contratto. Il centrocampista offensivo è cresciuto visibilmente nell’ultima stagione, ma Paolo Maldini è pronto a cautelarsi in caso di addio. Un doppio colpo potrebbe, infatti, sistemare la trequarti di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, due nomi per il post-Calhanoglu

Nelle ultime ore, infatti, Maldini ha confermato il forte interesse del Milan per Florian Thauvin. L’esterno d’attacco francese rappresenta un’importante occasione sul mercato che la dirigenza è pronta a sfruttare: è in scadenza di contratto con il Marsiglia e non ha intenzione di rinnovare. Oltre a Thauvin, il Milan potrebbe spingere con forza per la permanenza di Brahim Diaz, ad oggi a Milano in prestito secco. Con l’addio di Calhanoglu, il calciatore spagnolo di origini marocchine troverebbe maggiore spazio e continuità. Il Real Madrid ad oggi, però, chiude a un trasferimento a titolo definitivo. Vedremo se nei prossimi mesi la dirigenza rossonera troverà la chiave giusta per convincere i Blancos.

