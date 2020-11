Dalla Germania rivelano che l’addio di Calhanoglu al Milan è sempre più vicino: “Al 90% sarà un nuovo giocatore del Manchester United”

Il momento di Hakan Calhanoglu in maglia rossonera è dalla duplice faccia: da una parte c’è il campo, con la centralità del numero ’10’ nelle compagine di Pioli, dall’altra c’è una situazione contrattuale sempre più ostica. Il contratto di ‘Calha’ con il Milan andrà in scadenza il 30 giugno 2021 e le trattative per il rinnovo sembrano essere arrivate in un vicolo cieco. Il fatto è che il 2021 si avvicina sempre di più e da gennaio l’entourage del giocatore è libero di accordarsi con qualsiasi squadra per la stagione successiva. Un rischio che in casa Milan sta diventando sempre più concreto, quello di perdere l’ex Bayer Leverkusen a parametro zero. Dalla Germania, infatti, rivelano che molto probabilmente la prossima destinazione di Calhanoglu sarà in Premier League.

Calciomercato Milan, futuro Calhanoglu | “Al 90% sarà un giocatore dello United”

La peculiare condizione contrattuale di Calhanoglu fa gola a molti club, in Italia e all’estero. La possibilità di mettere le mani su un giocatore del suo calibro a parametro zero rappresenta una grande opportunità di mercato per tutti. Il giornalista della ‘Bild’ Christian Falk rivelato ai microfoni di ‘sempremilan.com’: “Il suo manager ha rifiutato un’offerta della Juventus pochi giorni prima della scadenza del calciomercato estivo. Al momento, Calhanoglu ha il grande vantaggio di diventare un free-agent”. L’interesse dei club di Serie A, oltre ai bianconeri anche l’Inter ci ha fatto più che un pensiero, appare quindi concreto.

Infine, però, il giornalista tedesco ha voluto dare una percentuale sulla prossima squadra del trequartista turco: “Al 90% sarà un nuovo giocatore del Manchester United“. Il futuro di Calhanoglu, dopo aver giocato in Italia ed in Germania potrebbe essere in Premier League.

