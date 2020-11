Balzo in avanti consistente per l’Italia che entra nella top 10 del Ranking FIFA conquistando anche un posto tra le teste di serie per i prossimi sorteggi in vista delle qualificazioni al Mondiale 2022

Gli ultimi successi in amichevole con l’Estonia e poi in Nations League con Polonia e Bosnia hanno aiutato la Nazionale italiana a compiere un doppio balzo importante anche nel Ranking FIFA. L’Italia guadagna due posizioni e sale al decimo posto, tornando nella top 10 a quasi quattro anni e mezzo di distanza dall’ultima volta. Al comando di questa speciale graduatoria c’è sempre il Belgio con 1780 punti, seguito al secondo posto dalla Francia (1755) e poi dal Brasile (1743).

Una crescita esponenziale per gli azzurri guidati da Mancini che sarà inoltre fra le teste di serie per i sorteggi dei gironi di qualificazione dei prossimi mondiali in Qatar. L’Italia è sesta tra le Nazionali europee e potrà godere di questo vantaggio.

L’intera top 10 FIFA:

1. Belgio 1780 punti; 2. Francia 1755 punti; 3. Brasile 1743 punti; 4. Inghilterra 1670 punti; 5. Portogallo 1662 punti; 6. Spagna 1645 punti; 7. Argentina 1642 punti (+1); 8. Uruguay 1639 punti (-1); 9. Messico 1632 punti (+2); 10. Italia 1625 punti (+2).

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Italia, Mancini negativo: è guarito dal covid

CMIT TV – Nations League, Italia alla Final Four: avversarie, date e come funziona