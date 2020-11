Come Funziona la Final Four di Nations League

L'Italia vola alla Final Four di Nations League: tutte le date e le avversarie!



Grazie al convincente successo ottenuto sul campo della Bosnia, l'Italia di Mancini vince il proprio girone e vola alla Final Four di Nations League. Ecco le avversarie, tutte le date e come funziona la prossima fase.



