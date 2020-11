Il Manchester United è in trattativa avanzata con Calhanoglu che a giugno vedrà scadere il suo contratto con il Milan

Niente rinnovo e Hakan Calhanoglu sembra destinato ad andare via. Il turco è in scadenza con il Milan e il suo futuro è sempre più in bilico. Secondo quanto dichiarato dal giornalista tedesco Christian Falk nel corso del podcast ‘Tier One’, il turco sarebbe in trattativa avanzata con il Manchester United. Accostato a diversi club, tra i quali anche la Juventus, l’ex Bayer Leverkusen potrebbe trasferirsi all’Old Trafford a fine stagione a parametro zero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

In alcune recenti dichiarazioni, Paolo Maldini ha spiegato che la volontà del club è trovare un’intesa con il calciatore per prolungare il contratto ed evitare un addio a zero. Con Pioli, Calhanoglu è uno dei pilastri del Milan e una sua eventuale partenza andrebbe rimpiazzata a dovere.