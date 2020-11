Prev 1 of 1 Next Prev 1 of 1 Next

L’ex Ds della Roma attualmente di nuovo al Siviglia, Ramon Monchi, è intervenuto in esclusiva a CM.IT TV per rendere un omaggio a Diego Armando Maradona, col quale è stato compagno di squadra proprio nella squadra andalusa agli inizi degli anni ’90.

“Per me la scomparsa di Diego è stata una brutta notizia, perché non me l’aspettavo e perché abbiamo perso il giocatore più bravo della storia, ed anche una brava persona. A livello personale ho avuto la possibilità di giocare insieme a lui nel Siviglia, ho in mente tantissimi bei momenti, ma soprattutto la sua vicinanza a tutti i calciatori, sempre con un sorriso, sempre con la faccia giusta, e questo è ciò che mi rimane impresso di lui. Per me è una perdita irreparabile, se ne va il calciatore più importante della storia ed una grande persona”, ha concluso.