Calciomercato Milan, Maldini allo scoperto sul colpo Thauvin

Il direttore dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini, conferma l’interesse del club rossonero per Thauvin

C’è anche il Milan su Florian Thauvin. La conferma arriva direttamente da Paolo Maldini, che in un’intervista rilasciata a ‘Telefoot’ ha ammesso: “È un giocatore di alto livello che sarà a fine contratto, quindi sicuramente interessante dal punto di vista economico. Non è propriamente il prototipo del giocatore che abbiamo preso in questi due anni per età. Quello che diciamo sempre noi, però, è che il mix giusto sia quello formato da tanti giocatori giovani con giocatori con più esperienza, che possono dare qualcosina in più. Sicuramente è un profilo che va seguito”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il 27enne francese è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il Marsiglia. Il Milan, come confermato da Maldini, è alla finestra. Staremo a vedere.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

CMIT TV | ESCLUSIVO Monchi su Maradona: “Se ne va il migliore della storia”

Calciomercato Milan, dalla Germania: addio Calhanoglu | È ad un passo dalla Premier