Angel Di Maria ai ferri corti con Tuchel potrebbe lasciare il Psg: l’argentino possibile occasione per le italiane

Miguel Angel Di Maria si è stancato: dalla Francia arriva la notizia dello stato d’animo dell’attaccante argentino, stufo del trattamento che gli riserva il tecnico Tuchel. Quasi sempre schierato titolare, il fantasista del Paris Saint-Germain è però anche il primo ad essere sostituito. Quando c’è da cambiare qualcuno, l’allenatore tedesco pensa subito al 32enne di Rosario, che ad un compagno avrebbe confessato: “Anche se sto giocando meglio di loro, non farà mai uscire Mbappe o Neymar prima di me. Non è giusto”. Una situazione che sta iniziando a stancare Di Maria, come riferisce ‘RMC’, che starebbe pensando all’addio, anche considerato il contratto in scadenza a fine stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, Di Maria ‘regalo’ scudetto: anche Juve e Inter alla finestra

La rottura di Di Maria con Tuchel e il possibile addio al Psg potrebbe rivelarsi un’occasione per le italiane. L’argentino a giugno sarebbe libero di legarsi gratis con una nuova società. Già in passato il ‘Fideo’ era stato accostato spesso a Inter e Juventus che potrebbero pensare di rifarsi sotto. Ma un pensiero potrebbe farcelo anche il Milan che in estate perderà con ogni probabilità a zero Calhanoglu. Certo l’ingaggio di Di Maria è pesante ma magari un ‘regalo’ per la qualificazione Champions o la vittoria dello Scudetto potrebbe scapparci. Presto per parlare di trattative, ma le italiane sono alla finestra in attesa di carpire novità da Parigi.

