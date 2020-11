Ormai da mesi si continua a parlare di un possibile arrivo di Allegri all’Inter al posto di Conte, ecco come potrebbero giocare i nerazzurri

Nonostante la conferma arrivata durante l’assemblea dei soci, la posizione di Antonio Conte non è affatto salda e la sconfitta contro il Real Madrid ha solamente dato contorni più netti alle nubi che si stagliano ormai da tempo all’orizzonte, con le voci su un possibile esonero che si susseguono. La partita in casa del Sassuolo rappresenta così un nuovo e importante crocevia per il cammino in campionato. Una sfida che il tecnico pugliese sta pensando di affrontare con un’imporrante novità: la difesa a quattro. Una mossa che, se ufficializzata, agli occhi di i molti critici e addetti ai lavori risulterebbe comunque tardiva alla luce della poca solidità evidenziata in questi primi mesi stagionali.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube>>>CLICCA QUI

Calciomercato Inter, con Allegri Eriksen protagonista

Da giorni ormai, il nome di Massimiliano Allegri è tornato a risuonare in maniere potente. Detto che per questioni economiche appare difficile mettere a libro paga un terzo allenatore dall’ingaggio così pesante (fino a giugno bisogna pagare anche Spalletti), è indubbio che l’ex Juventus rappresenta la prima scelta di Marotta. Ma come giocherebbe l’Inter di Allegri? Su quali giocatori punterebbe? Cosa chiederebbe sul mercato? Guardando la rosa attuale, lo spartito perfetto per il tecnico toscano sembra essere il 4-3-1-2, illuminato da un Christian Eriksen che, dopo essere stato inseguito invano in passato da Allegri, tornerebbe centrale nel progetto nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>> Inter, fallimento Conte: Vidal lo tradisce e Allegri aspetta

LEGGI ANCHE >>> Inter, dal modulo a Conte fino al futuro | Ultime CM.IT sul ‘caso’Eriksen

Calciomercato Inter, una cessione e due colpi per Allegri

Per gennaio, l’ex Milan chiederebbe almeno due rinforzi: una mezzala tecnica e dinamica, con il nome di Rodrigo De Paul in cima alla lista, e un terzino sinistro di ruolo, con Emerson Palmieri in vantaggio su Marcos Alonso. Le chiavi del centrocampo verrebbero affidate a Brozovic, vicinissimo alla sua Juve con tanto di accordo personale già trovato, mentre il grande sacrificato sul mercato potrebbe essere Skriniar. In estate, attraverso qualche cessione si tenterebbe l’assalto a Milinkovic-Savic.

INTER (4-3-1-2): Handanovic; Hakimi, de Vrij, Bastoni, Emerson; De Paul, Brozovic, Barella; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Allegri