Inter, Zhang esalta Conte ma alza l’asticella: tecnico ‘avvisato’

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha commentato in assemblea i risultati sportivi del club, parlando anche di Conte

Risultati positivi, elogi per Conte ma anche obiettivi elevati: nel corso dell’Assemblea dei soci il presidente dell’Inter Steven Zhang ha fatto il punto su quanto ottenuto a livello sportivo dal club nerazzurro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

“Risultati molto positivi” per l’area sportiva guidata da Marotta, come affermato dal numero uno della società lombarda: “Lo scorso anno eravamo partiti con un obiettivo ambizioso: gettare le basi solide per costruire una nuova era che gradualmente deve riportare l’Inter a vincere. Lo scorso anno bisognava iniziare a creare una mentalità vincente, poi provare ad avvicinarci ai competitor. In Conte abbiamo individuato le qualità per completare questa missione. Antonio è salito alla guida dell’Inter – ha continuato Zhang – e da subito ne è diventato un vero leader. I calciatori hanno dimostrato il massimo della dedizione e dello spirito di sacrificio richiesto”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, doppio addio al Real | La strategia per il rinnovo

Inter, Zhang: “Conte leader, calciatori lo seguono con dedizione”

Una situazione che ha portato anche a risultati positivi in campo con il secondo posto in classifica e una finale europea a distanza di dieci anni dall’ultima: “Questo è il livello a cui l’Inter deve sempre competere”, dice Zhang, mettendo così in guardia Conte sugli obiettivi da raggiungere. “Gli obiettivi per questa stagione sono gli stessi: continuare a crescere e stabilizzarsi continuando il nostro percorso. Finché vediamo crescita positiva – ha concluso il presidente dell’Inter – sappiamo che siamo sulla strada giusta”