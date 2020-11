In casa Real Madrid si lavora anche al rinnovo di Lucas Vazquez. Per trattenere lo spagnolo potrebbero essere necessarie due cessioni

Tra i principali protagonisti a San Siro contro l’Inter, Lucas Vazquez ha dimostrato ancora una volta il proprio valore e la propria importanza negli schemi di Zidane che spera di trattenerlo ancora a lungo. Il contratto dell’esterno spagnolo classe 1991 è infatti in scadenza a fine stagione e l’allenatore francese ha già manifestato la sua volontà di averlo ancora con se in futuro come sottolineato in conferenza: “Lucas merita di restare con noi”.

Calciomercato Juventus e Inter, Vazuqez ‘libera’ Isco e Marcelo

Secondo quanto sottolineato da ‘Don Diario’ ci sarebbero però delle condizioni economiche da soddisfare per poter arrivare al rinnovo di contratto di Vazquez, uscendo così da una situazione di stand-by. Il portale iberico evidenzia come Isco e Marcelo sono la chiave: entrambi i giocatori dovranno salutare il Real Madrid per lasciare spazio a Lucas nella gerarchia degli stipendi. Un doppio taglio salariale importante che consentirebbe senza problemi di prolungare l’accordo con l’esterno iberico. In questo quadro va poi monitorata la posizione di squadre italiane come Inter e Juventus, spesso accostate ad entrambi i madrileni in uscita. Sia Isco che Marcelo sono stati infatti avvicinati a più riprese a nerazzurri e bianconeri per il prossimo futuro.

