Calciomercato Inter, idea Isco: i piani del Real Madrid – Ultime CM.IT

Spunta il nome di Isco per uno scambio con Eriksen: l’idea piace all’Inter, ma bisogna trattare col Real Madrid…

Il mercato di gennaio che si avvicina sarà nuovamente caratterizzato da movimenti ‘creativi’. Gli scambi saranno il tipo di operazione più gettonato, con l’Inter tra le possibili protagoniste. Christian Eriksen sembra ormai irrimediabilmente fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte, e sono diverse le trattative imbastite dai nerazzurri per provare a sostituirlo a un anno dal suo arrivo.

Calciomercato Inter, il Real Madrid non è interessato a Eriksen

In queste ore si è fatto anche il nome di Isco, per una trattativa col Real Madrid. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’idea piace ai milanesi, che però non hanno incontrato terreno fertile a Concha Espina. Il malagueno, come anticipato dalla nostra redazione, vedrebbe di buon occhio un’avventura in Serie A.

Il problema, però, è che i blancos non hanno intenzione di accettare scambi, ancor meno con un profilo come Eriksen. Il danese piaceva molto agli spagnoli, ma al momento non viene considerato più funzionale al progetto di Zidane. Dalla capitale spagnola sono stati molto netti: di Isco si può parlare, ma servono soldi. Per ora, la richiesta è di 40 milioni, ma lo sconto (anche importante) è possibile.

