Calciomercato Inter, Lautaro Martinez ‘bocciato’ | Ultime dalla Spagna

Lautaro Martinez ‘bocciato’ in Spagna, le ultime di calciomercato sul talento dell’Inter

“Non scambio Lautaro Martinez con Mariano Diaz“. Ad affermarlo è stato Jorge D’Alessandro, noto allenatore e opinionista presente negli studi di ‘El Chiringuito tv’, dove il dibattito ha fatto alzare i toni del confronto. L’attaccante finito ai margini del Real Madrid è stato definito un grande giocatore ma non tale da considerarsi al centro del progetto. Su Lautaro Martinez, inoltre, D’Alessandro ha mostrato perplessità proprio per le sue qualità simili a quelle di Mariano: “Sono clonati, sono clonati!”. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

