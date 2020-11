Calciomercato Inter, Lautaro Martinez rinnova | Tutti i dettagli

Grandi novità sul futuro di Lautaro Martinez o meglio sul suo rinnovo contrattuale con l’Inter

Lautaro Martinez non rinnova e parte sicuro a giugno? Non proprio, anzi per ‘Sportmediaset’ l’attaccante argentino prolungherà sicuramente il suo contratto (fino al 2025) attualmente in scadenza nel giugno 2023. Indiscrezioni a parte, Beppe Marotta e l’entourage del numero 10 avrebbero già gettato le basi per la firma. A quanto pare Suning si sarebbe decisa ad ‘accontentare’ il classe ’97, garantendogli quel super ingaggio che chiede da tempo: circa 7,5 milioni netti l’anno, pari o qualcosa in meno di quello di Lukaku. Proprietà e dirigenza, inoltre, sarebbero pronti a venirgli incontro sul tema clausola, ora fissata a 111 milioni e valida solo per l’estero dal 1° al 7 luglio, eliminandola del tutto.

Lautaro Martinez dovrebbe dire sì anche perché con questa crisi è difficile ipotizzare a una super offerta, tale da convincere l’Inter a cederlo, da parte di qualche top club europeo. Dal Barcellona in primis, il quale non versa certo in rosee condizioni economiche. L’annuncio non arriverà a breve, sottolinea la medesima fonte, ma arriverà perché c’è la volontà di tutti di arrivare all’agognata fumata bianca. Ci sono, soprattutto, le condizioni economiche per il sì dell’argentino, uno dei punti fermi della squadra di Conte.

