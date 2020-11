Georginio Wijnaldum può lasciare il Liverpool a fine stagione a parametro zero. Tante le big europee sulle tracce dell’olandese

Georginio Wijnaldum ha un contratto in scadenza con il Liverpool il prossimo 30 giugno. Ad oggi tra le parti non c’è ancora accordo sul rinnovo e molte squadre fiutano l’affare in vista della nuova stagione. Senza un prolungamento, l’olandese sarà libero di firmare con una nuova squadra a partire dal primo febbraio.

In questi ultimi giorni il nome del centrocampista è stato accostato anche a Milan e Inter; portare in Italia Wijnaldum non sarà per nulla facile. Il Liverpool fino alla fine proverà a convincere il giocatore ma bisogna fare i conti con l’interesse di altri importanti club. Il classe 1990 di Rotterdam piace tanto in Premier League ma soprattutto in Spagna: oltre al Barcellona del connazionale Koeman, come si legge su Sport, ci sarebbe anche il Real Madrid.

