Calciomercato Barcellona, futuro Messi | L’ex Rivaldo allo scoperto

Rivaldo è sicuro, Leo Messi lascerà il Barcellona al termine di questa stagione. ‘Sogno’ dell’Inter, il fuoriclasse argentino potrebbe emigrare in Premier League

Il futuro di Leo Messi torna a occupare la scena. A ‘Marca’ l’ex blaugrana Rivaldo, un passato anche nel Milan, si è detto convinto che alla fine andrà via a fine stagione quando terminerà il suo contratto: “Questo sarà l’ultimo anno di Leo Messi al Barcellona, ne sono certo. Non riesco a immaginarmi il nuovo direttivo in grado di convincerlo a fare un passo indietro circa la sua decisione. Messi avrà offerte migliori e molto importanti da parte di altre squadre, a questo aggiungiamo che il Barcellona dovrà apporre dei tagli salariali. Solo se vincono la Champions o se Koeman sarà in grado di mettere su una squadra che gioca bene a calcio, solo così mi immagino che Messi (‘sogno’ sempre dell’Inter, ndr) possa riconsiderare la sua posizione. Ma insisto: temo che sarà la sua ultima stagione. Futuro? Lo vedo al Manchester City di Guardiola”, fresco di rinnovo fino al 2023.

