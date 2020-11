Dopo il rinnovo con Guardiola il Manchester City è pronto ad accontentare il proprio allenatore: da Koulibaly a Martinez, gli obiettivi

Dubbi e discussioni spazzate via prima ancora che diventassero bufera. Il Manchester City e Pep Guardiola ancora insieme fino al 2025. Il rinnovo ufficiale è arrivato proprio nel periodo peggiore dell’allenatore spagnolo sulla panchina dei ‘Citizens’ come certificato dal decimo posto in campionato. Le parti hanno, invece, trovato l’intesa per andare avanti ed ora la società inglese è pronta anche ad accontentare il manager spagnolo sul mercato.

Occhi puntati anche in Serie A dove non è certo una novità l’interesse per Kalidou Koulibaly. Le pretese del Napoli fin qui hanno avuto sempre l’effetto di allontanare il City, ma la rinnovata fiducia a Guardiola potrebbe essere uno spartiacque per dare nuovo vigore alla trattativa. Sempre in difesa il tecnico spagnolo è un ammiratore di vecchia data di Demiral che la Juventus, davanti ad un’offerta importante, potrebbe anche decidere di vendere.

Manchester City, il sogno Messi per accontentare Guardiola

Dalla difesa all’attacco, c’è Lautaro Martinez nei pensieri dell’ex Barcellona e Bayern Monaco. Il reparto offensivo del Manchester City sarà ringiovanito con l’addio ad Aguero e l’argentino dell’Inter sarebbe il profilo ideale per rilanciare il progetto. Quello che si impennerebbe se il City riuscisse davvero a strappare Messi al Barcellona. Una suggestione che va avanti da tempo e che in estate potrebbe diventare realtà, anche se c’è da tenere in conto il cambio dirigenza in casa catalana.

Colpi esteri, ma anche inglesi: Douglas Luiz e Jack Grealish, centrocampisti dell’Aston Villa, sono monitorati da tempo e già a gennaio potrebbe partire l’assalto. Guardiola rinnova e il City è pronto a riempirlo di ‘regali’.

