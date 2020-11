Calciomercato Juventus, dopo Pirlo: “Più Zidane che Guardiola”

La Juventus dà piena fiducia ad Andrea Pirlo, ma in caso di fallimento sale la quotazione di Zidane: “Più di Guardiola”

La scelta dei bianconeri di affidare la panchina ad Andrea Pirlo è sembrata essere in controtendenza con lo status raggiunto dal club negli ultimi anni. E, invece, la Juventus ha dimostrato di avere visione e lungimiranza, mettendo in conto delle difficoltà e dando al tecnico bresciano anche il tempo per commettere degli errori. La fiducia, però, non può essere infinita in una società del calibro del club piemontese e se al termine della stagione i risultati dovessero essere deludenti, l’addio sarebbe inevitabile. Per il possibile erede della panchina bianconera crescono le quotazioni di Zinedine Zidane.

Calciomercato Juventus, fiducia a Pirlo: Zidane prima alternativa per la panchina

Secondo quanto espresso sul proprio profilo ‘Twitter’ dal giornalista ed esperto di mercato della ‘Rai’ Paolo Paganini: “In questo momento bisogna monitorare più Zidane che Guardiola in caso di addio di Pirlo“. Le ultime notizie di mercato, poi, sembrano dare conferma al giornalista ligure: il Manchester City ha annunciato il rinnovo del tecnico catalano. La posizione di ‘Zizou’ sulla panchina del Real Madrid, invece, non è più così salda come un tempo. In casa Juventus, oltretutto, è risaputo che il possibile ritorno di Zidane nella veste di allenatore sarebbe visto di buon occhio dalla dirigenza e dalla proprietà. Al momento, comunque, i bianconeri continuano ad avere piena fiducia in Andrea Pirlo.

