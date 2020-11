Calciomercato Juventus, decisione presa per Dembele: c’è anche il bonus

Per Ousmane Dembele il futuro sembra già essere scritto: da tempo nel mirino della Juventus, l’attaccante francese è in scadenza nel 2022 con il Barcellona

Sembrava destinato ad andare via già nel mercato estivo, poi a gennaio. Ora, complice anche l’infortunio di Ansu Fati, Ousmane Dembele difficilmente lascerà il Barcellona a stagione in corso. In realtà per l’attaccante francese il destinato sembra essere comunque segnato. Così scrive il ‘Mundo Deportivo’, secondo cui la decisione sarebbe già stata presa: il 23enne resterà in blaugrana fino al termine del contratto (2022), poi andrà via a parametro zero, magari con un ricco bonus alla firma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta improvvisa: firma a Natale

Un’opportunità da cogliere per le varie big interessate al talento che al ‘Camp Nou’, anche per colpa di tanti infortuni, non è riuscito ad esprimersi al massimo. Alla finestra c’è anche la Juventus che da tempo segue l’evoluzione della situazione tra l’attaccante ex Borussia Dortmund. Approdato in Spagna nel 2017, in poco più di tre anni ha totalizzato 82 presenze con 22 gol. In questa stagione sono otto le apparizioni con tre reti all’attivo. Ora un altro anno e mezzo, poi l’addio a parametro zero.