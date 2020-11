Sulle tracce di diversi profili per rinforzare la squadra, la Juventus dovrà faticare più del previsto a centrocampo

Nonostante gli arrivi di Arthur e McKennie, il centrocampo resta uno dei reparti che meno hanno convinto in questo avvio di stagione della Juventus. I nuovi arrivi, il brasiliano in primis, stanno ancora pagando dazio alla fase di ambientamento e non a caso il miglior interprete in mediana in questi mesi è stato Adrien Rabiot. Anche per questo, la dirigenza bianconera non ha intenzione di perdere di vista alcuni obiettivi fondamentali in previsione delle prossime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Camavinga firma prima di Natale

Tra i profili maggiormente apprezzati alla Continassa c’è sicuramente quello di Eduardo Camavinga. Obiettivo sensibile anche del Real Madrid, il talentino francese ha di recente ammesso di sognare una big europea, ma per ora la trattativa più concreta è quella che riguarda il rinnovo contrattuale. Secondo ‘L’Equipe’, infatti, i colloqui sarebbero molto ben avviati al punto che prima di Natale potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto con scadenza 2023. Un prolungamento che non escluderebbe certo una partenza estiva del 18enne del Rennes.

