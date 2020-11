Calciomercato Juventus, dalla Spagna: accordo per Camavinga

Juventus, concorrenza dal Real Madrid per Eduardo Camavinga: il talentuoso francese sarebbe il primo obiettivo del club spagnolo

All’assalto di Eduardo Camavinga. Il classe 2002 è ritenuto una promessa del calcio: ha già esordito in Champions League e nella nazionale maggiore francese ed è ormai un punto fermo del Rennes. La sua avventura al club bretone sembra però destinata a concludersi alla fine della stagione perché tanti top club europei sono sulle sue tracce.

In passato per lui si è parlato di Milan, ma in Italia è soprattutto la Juventus a seguirlo con maggiore attenzione. I bianconeri devono però stare attenti alla concorrenza di Paris Saint-Germain e soprattutto del Real Madrid. E per gli spagnoli, il talentuoso centrocampista nato in Angola rappresenterebbe la priorità del prossimo mercato estivo. Secondo ‘Ok Diario’, il Real avrebbe già un accordo con il ragazzo e il Rennes è pronto a dare l’ok, in cambio chiaramente di una notevole somma. La decisione del Real sarebbe unanime: dirigenza e staff tecnico concorderebbero sulla volontà di acquistare Camavinga. L’obiettivo è quello di acquistarlo nella prossima sessione di mercato, quando il prezzo sarà inferiore, visto che al ragazzo mancherà solo un anno alla scadenza contrattuale. La Juventus è avvisata: il Real Madrid è pronto all’affondo.

