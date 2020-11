Calciomercato Juventus, Dybala rifiutato | Il tecnico dice no

La Juventus ha difficoltà nella trattativa del rinnovo per Dybala: intanto, l’attaccante argentino ha subito un rifiuto

In bilico il futuro di Paulo Dybala, che potrebbe presto lasciare la Juventus. L’attaccante argentino ha faticato molto in quest’inizio di stagione: la scadenza del contratto nel 2022 e le prestazioni poco esaltanti alimentano le voci sul suo addio dal club bianconero. Tanti top club interessati a ‘La Joya‘, anche se è arrivato il rifiuto da parte di uno di questi.

Juventus, Zidane rifiuta Dybala

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, il Real Madrid ha detto no all’acquisto di Paulo Dybala. Nello specifico, è stato Zinedine Zidane a mettere da parte l’eventuale trasferimento dell’attaccante argentino alla Casa Blanca. Madrid sarebbe la destinazione preferita di Dybala, ma secondo il tecnico francese il suo trasferimento non darebbe quel plus in più di cui avrebbero bisogno le Merengues. Il contratto del 10 della Juventus scadrà nel 2022 e l’estate prossima potrebbe liberarsi per meno di 90 milioni di euro. Ma per ora, Zidane si tira fuori dalla corsa.

