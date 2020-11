Le trattative per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2021, tra il Bayern e l’entourage di Alaba si sono interrotte definitivamente

Continuano gli strascichi, dopo la decisione del Bayern Monaco di interrompere le trattative per il rinnovo contrattuale, in scadenza nel giugno 2021, con gli agenti di David Alaba. Dopo le parole del direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamdzic, arriva la risposta del padre del calciatore austriaco, George Alaba: “David è deluso e ferito da tutte le falsità dette pubblicamente – ha detto all’agenzia di stampa austriaca ‘APA’ – Non so adesso come andranno le cose, ma è mentalmente forte e può gestire con tranquillità la situazione”. Il 28enne difensore è stato accostato alla Juventus e, soprattutto, al Real Madrid in vista della prossima stagione. Un colpaccio a costo zero in rampa di lancio.

