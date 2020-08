Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, si è espresso sul rinnovo contrattuale di David Alaba, terzino nel mirino dell’Inter

In casa Bayern Monaco la dirigenza è ancora alle prese con il futuro di David Alaba. Il terzino austriaco osservato attentamente anche dall'Inter, qualora non dovesse prolungare il contratto con la compagine tedesca potrebbe anche lasciare la Bundesliga con un anno d'anticipo. Per scongiurare questa ipotesi le alte sfere del Bayern stanno lavorando sul rinnovo come confermato anche dal direttore sportivo Hasan Salihamidzic.

L’ex juventino ha parlato di Alaba ai microfoni di ‘Sky Sport Deutschland’: “Le conversazioni stanno andando bene, ma adesso non è il momento di parlarne. La tensione è in aumento qui a Monaco per la partita di sabato. Ci concentriamo solo sulla sfida contro il Chelsea. E finora ho la mia linea. A un certo punto verrà presa una decisione, e quando arriverà la comunicheremo. Qui al Bayern, ovviamente, vogliamo tutti che David rimanga qui. Proveremo a fare di tutto, acceleriamo e non solo a parole. Ma è ovviamente una decisione di David se restare qui o no. Ma se restasse saremmo tutti molto, molto felici”.

