Calciomercato Inter, Alaba si è offerto Barcellona: stallo col Bayern

David Alaba e il Bayern Monaco non hanno ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021. Accostato anche all’Inter, le voci di mercato si moltiplicano

Non accennano a placarsi le voci sul futuro di David Alaba, complici anche i problemi che stanno insorgendo nella trattativa tra l’agente del difensore e il Bayern Monaco per il prolungamento di contratto, attualmente in scadenza nel giugno del 2021. Le parti sono distanti, con la richiesta dell’entourage dell’austriaco che si aggira sui 20 milioni di euro a stagione. Una cifra davvero importante che, come confermato anche dall’intermediario Giacomo Petralito a Calciomercato.it, difficilmente potrà essere raggiunta da qualche club italiano, con l’Inter in particolare accostata in diverse occasione al 28enne mancino. Ma, stando a quanto sostiene il quotidiano spagnolo ‘Sport’, ci sarebbe da registrare una novità interessante.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, Alaba si sarebbe offerto al Barcellona, che da due anni sta cercando di ingaggiare, senza successo, il calciatore del Bayern Monaco. Allo stato attuale, però, i catalani sarebbe disposti a prenderlo solo a parametro zero, alla fine della prossima stagione, visto che le casse piangono. Come detto, la richiesta fatta al club bavarese da Pini Zahavi, agente del calciatore, per prolungare il contratto è pari a 20 milioni annuali, ma per il Barça Alaba sarebbe pronto anche a rinunciare ad una parte di quella cifra. Nel frattempo, il padre del Nazionale dell’Austria sarebbe sempre in contatto con la dirigenza del club spagnolo, in attesa dell’evoluzione della situazione. E l’Inter osserva da lontano…

