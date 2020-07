Calciomercato Inter, futuro Alaba: parla Rummenigge

David Alaba è uno dei sogni per la difesa dell’Inter, Rummenigge ha parlato del futuro dell’austriaco: “Colloqui in corso”.

Uno dei grandi sogni per la difesa dell’Inter è David Alaba. L’austriaco, sotto contratto sino al 2021 con il Bayern Monaco, potrebbe lasciare al termine della stagione nel caso in cui non dovesse rinnovare il proprio accordo. Il Bayern non vuole infatti perderlo a zero e vuole sapere in anticipo le intenzioni del giocatore così da poter fare le proprie mosse. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via due top player | Doppio colpo dal Chelsea

Nel frattempo Karl-Heinz Rummenigge ha sottolineato come sia il classe 1992 che Thiago Alcantara faranno parte della squadra che a breve giocherà la fase conclusiva della Champions League. Il presidente del club bavarese ha sottolineato però come siano in corso le trattative per un rinnovo contrattuale con l’entourage del giocatore. “Aspettiamo e vediamo. I contatti con il suo entourage stanno procedendo. Ha detto che immagina di restare a Monaco sino alla fine della sua carriera, ma certamente quando si parla di contratti bisogna anche parlare di stipendi” ha affermato Rummenigge. Le notizie per l’Inter sembrano però complicarsi, anche alla luce di quanto trapelato dalla Spagna, dove si dice che sia ormai fatta per un rinnovo sino al 2023.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE: niente riscatto | Torna all’Inter!