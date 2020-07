È ufficiale: Joao Mario tornerà all’Inter. La Lokomotiv Mosca ha deciso di non riscattare il cartellino del centrocampista portoghese

La notizia era nell’aria ormai da settimane, adesso è ufficiale: Joao Mario torna all’Inter. Attraverso una nota pubblicata sul sito del club, la Lokomotiv Mosca ha comunicato la decisione di non riscattare il cartellino del centrocampista portoghese. Il 27enne farà così ritorno a Milano al termine del prestito con la società russa. L’Inter, dal canto suo, vede invece sfumare circa 18 milioni di euro, cifra fissata per il riscatto del giocatore. In ogni caso, difficilmente Joao Mario resterà in nerazzurro nella prossima stagione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Questo il comunicato con il quale la Lokomotiv ha salutato il portoghese: “Joao Mario lascia la Lokomotiv dopo la scadenza del prestito. Nella nostra squadra, Joao ha giocato 22 partite, segnato un goal, servito cinque assist e si è classificato al secondo posto nel campionato russo. Ti ringraziamo ed auguriamo successo nella tua futura carriera!”.

