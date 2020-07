Il Bayern Monaco continua a lavorare sul rinnovo di David Alaba, osservato speciale dell’Inter. Scintille però tra il ds Salihamidzic e Pini Zahavi

Dopo l’arrivo di Hakimi, Antonio Conte spera di accogliere presto anche un rinforzo importante sulla corsia di sinistra. La suggestione più importante resta quella di David Alaba, che come anticipato anche da Calciomercato.it, è impegnato nelle trattative di rinnovo con il Bayern Monaco. Il ds del club bavarese Hasan Salihamidzic e il Ceo Karl-Heinz Rummenigge hanno infatti incontrato fa l’agente Pini Zahavi e George Alaba, padre del polivalente terzino austriaco. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT – Calciomercato Inter, sogno Messi: Santini svela la strategia

Si è trattato di una cena che secondo quanto riportato da ‘Sport Bild’ non ha di certo sortito gli effetti sperati. Al contrario ci sarebbero state delle tensioni tra le parti in causa, in particolar modo in seguito alla richiesta da parte dell’agente di un ingaggio da 20 milioni di euro per il suo assistito. La dirigenza del Bayern è quindi intervenuta facendo notare come sia possibile pensare a tali cifre in relazione alla situazione di crisi attuale dovuta al Covid. Zahavi ha dunque spiegato le sue ragioni scatenando però scintille con Salihamidzic. Da quel momento sembra calato il gelo tra le parti in attesa di provare a sbrogliare la situazione. Chissà che non possa rivelarsi un ‘assist’ utile per l’Inter che ci spera ancora nonostante le evidenti difficoltà.

