VIDEO CM.IT – Calciomercato Inter, sogno Messi: Santini svela la strategia

Il grande sogno dell’Inter si chiama Lionel Messi: l’esperto Fabio Santini svela la strategia di Suning ai microfoni di Calciomercato.it

Una suggestione che prende sempre maggiormente corpo e per la quale esistono spiragli di realizzabilità. Lionel Messi è il grande sogno dell’Inter, che vuole provare a portare in Serie A il fuoriclasse argentino del Barcellona. Molto difficile, ma non impossibile, secondo l’esperto di mercato Fabio Santini. Nel corso della trasmissione di Calciomercato.it, svelata la strategia di Suning che potrebbe far saltare il banco.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, 500 milioni per Messi

Calciomercato, nuovo colpo Inter | Si è promesso ai nerazzurri!