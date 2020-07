Calciomercato Inter, 500 milioni per Messi

Servono almeno 500 milioni di euro per realizzare il colpo Lionel Messi. L’argentino continua a far sognate i tifosi dell’Inter

Il sogno Messi per l‘Inter continua a tenere banco sulle principali testate italiane e spagnole. Un sogno praticamente impossibile da realizzare, come ammesso da Antonio Conte, ieri nel post gara contro il Napoli ma al quale alcuni credono. Sognare d’altronde non è certo un reato ma i sogni devono fare i conti con la realtà e con i soldi che i nerazzurri dovrebbero spendere.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera in edicola stamani la spesa dell’Inter si aggirerebbe sui 500 milioni di euro. La Pulce ha una clausola rescissoria da 700 milioni ma molto probabilmente potrebbe liberarsi per 200, ai quali bisognerebbe aggiungere i 150 milioni netti (circa 300 lordi) per il triennale da firmare. Una spesa, certo, non da poco.

